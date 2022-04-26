Spring Sports Scoreboard: Tuesday, April 26

Tuesday Scoreboard
Girls Golf
Glenwood 207 Shenandoah 209
Red Oak 223 Clarinda 232
Sidney 191 East Mills 255
Boys Golf
Clarinda 165 Red Oak 192
Glenwood 164 Fremont-Mills 170 Shenandoah 208
Sidney 162 East Mills 191
Girls Tennis
Clarinda 8 Red Oak 1
Shenandoah 6 Glenwood 3
Boys Tennis
Shenandoah 7 Glenwood 2
Clarinda 9 Red Oak 0
Girls Track and Field
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