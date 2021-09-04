Fall Sports Scoreboard: Saturday, Sept. 4

Saturday Scoreboard
Volleyball
Clarinda Tournament
Pool play
Clarinda 2 West Central Valley 0 (21-7, 21-11)
Clarinda 2 Nodaway Valley 0 (21-12, 21-10)
Sidney 2 Shenandoah 0 (21-13, 21-12)
Tri-Center 2 Shenandoah 0 (21-13, 21-7)
Tri-Center 2 Sidney 0 (21-18, 21-18
Bracket play
Clarinda 2 Shenandoah 0 (25-19, 25-15)
Sidney 2 Clarinda 1 (25-13, 23-25, 15-7)
Clarinda 2 Nodaway Valley 0 (25-13, 25-23)
Shenandoah 2 Nodaway Valley 0 (25-19, 25-21)
Shenandoah 2 West Central Valley 0 (25-17, 25-17)
Tri-Center 2 Shenandoah 0 (25-13, 25-21)
Sidney 2 West Central Valley 0 (25-10, 25-17)
Final: Tri-Center 2 Sidney 0 (25-22, 25-19)