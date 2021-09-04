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Fall Sports Scoreboard: Saturday, Sept. 4
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Fall Sports Scoreboard: Saturday, Sept. 4

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Clarinda Cardinals

Saturday Scoreboard

Volleyball

Clarinda Tournament

Pool play

Clarinda 2 West Central Valley 0 (21-7, 21-11)

Clarinda 2 Nodaway Valley 0 (21-12, 21-10)

Sidney 2 Shenandoah 0 (21-13, 21-12)

Tri-Center 2 Shenandoah 0 (21-13, 21-7)

Tri-Center 2 Sidney 0 (21-18, 21-18

Bracket play

Clarinda 2 Shenandoah 0 (25-19, 25-15)

Sidney 2 Clarinda 1 (25-13, 23-25, 15-7)

Clarinda 2 Nodaway Valley 0 (25-13, 25-23)

Shenandoah 2 Nodaway Valley 0 (25-19, 25-21)

Shenandoah 2 West Central Valley 0 (25-17, 25-17)

Tri-Center 2 Shenandoah 0 (25-13, 25-21)

Sidney 2 West Central Valley 0 (25-10, 25-17)

Final: Tri-Center 2 Sidney 0 (25-22, 25-19)

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