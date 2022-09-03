Fall Sports Scoreboard: Saturday, Sept. 3

Saturday Scoreboard
Volleyball
Clarinda Tournament
Clarinda 2 Shenandoah 0 (21-19, 21-18)
Sidney 2 Clarinda 0 (21-7, 21-13)
Maryville 2 Clarinda 1 (21-18, 15-21, 15-9)
Clarinda 2 Tri-Center 0 (21-9, 21-19)
Clarinda 2 West Central Valley 1 (21-8, 21-23, 15-11)
Sidney 2 Shenandoah 1 (21-11, 20-22, 15-11)
Maryville 2 Shenandoah 1 (15-21, 21-19, 15-11)
Shenandoah 2 Tri-Center 0 (21-12, 21-19)
Shenandoah 2 West Central Valley 0 (21-14, 21-4)
Sidney 2 Maryville 1 (21-17, 12-21, 15-11)
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Sidney 2 Tri-Center 0 (21-16, 21-18)
Sidney 2 West Central Valley 0 (21-8, 21-8)